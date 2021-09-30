Если транспортное средство не находилось на территории Украины по состоянию на 31.12.2020, то льготная растаможка не может быть применена.

За превышение срока временного ввоза или транзита транспортных средств предусмотрены штрафы до 170 000 грн. или конфискация этих автомобилей (ст. 470 и ст. 481 Таможенного кодекса).

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Однако, с 15.06.2021 введен в действие закон №1403-ІХ. Он закон предусматривает, что в течение 180 дней со дня вступления в силу физические лица освобождаются от административной ответственности по статьям 470, 481 и 485 Таможенного кодекса за нарушение этих сроков.

Условием для освобождения от ответственности является уплата «добровольного» взноса в размере 8500 грн и осуществления таможенного оформления автомобиля или его вывоза за пределы Украины.

Однако, основным условием является то, что освобождаются от штрафов только те транспортные средства, которые находились по состоянию на 31.12.2020 на территории Украины в таможенном режиме временного ввоза или транзита.

Если же транспортное средство не находилось на территории Украины по состоянию на 31.12.2020, то закон №1403-ІХ не может быть применен.

В таком случае предусмотрена ответственность на основании ст. 470 и ст. 481 Таможенного кодекса в размере до 170 000 грн. или конфискация таких транспортных средств.