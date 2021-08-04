Все чаще украинцы сталкиваются с конфискацией "евроблях" прямо на таможенных постах. И вместо того, чтобы растаможить автомобиль по льготным условиям, у водителей забирают их "железных коней".

"Часто получаем звонки о том, что у людей забирают машины. Это связано с тем, что автомобили находятся в режиме временного ввоза и "верблюды" (иностранные граждане, кто завез такие автомобили) имеют штрафы на 170 тыс. грн или постановления о конфискацию транспортного средства. Неопытные таможенные брокеры перед заездом в зону таможенного контроля не проверяют такие автомобили на предмет наличия таких штрафов", – говорит юрист Иван Казачук.

Читайте также: Сколько стоит растаможить "евробляху": топ-5 примеров

Перед тем как загонять автомобиль в зону таможенного контроля, обязательно нужно проверить его по всем возможным (таможенным, полицейским, судебным, международным пр.) базами. Нужно знать, кто и когда завозил автомобиль, через пункт – последнее тоже важно, поскольку автомобили из РФ сейчас не растаможивают.

К тому же брокер, который проводит таможенное оформление, не только может подвести клиента под штраф, но и сам может на него нарваться, отмечает Казачук.