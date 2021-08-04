Все частіше українці стикаються з конфіскацією "євроблях" прямо на митних постах. І замість того, щоб розмитнити авто за пільговими умовами, у водіїв забирають їх "залізних коней".

"Часто отримуємо дзвінки про те, що у людей забирають машини. Це пов'язано з тим, що автомобілі знаходяться в режимі тимчасового ввезення і "верблюди "(іноземні громадяни, хто завіз такі авто) мають штрафи на 170 тис. грн або постанови про конфіскацію транспортного засобу. Недосвідчені митні брокери перед заїздом в зону митного контролю не перевіряють такі авто на предмет наявності таких штрафів", - говорить юрист Іван Казачук.

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Перед тим як заганяти авто в зону митного контролю, обов'язково потрібно перевірити авто за всіма можливими (митним, поліцейським, судовим, міжнародним тощо.) базами. Потрібно знати, хто і коли завозив авто, через який пункт - останнє теж важливо, оскільки авто з РФ зараз не розмитнюють.

До того ж брокер, який проводить митне оформлення, не тільки може підвести клієнта під штраф, а й сам може на нього нарватися, зазначає Казачук.