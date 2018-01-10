У свіжому випуску програми "Авто24" – нещодавно виставили на аукціоні унікальне купе Aston Martin DB4 1959 року на продаж за 300 тисяч доларів.

Це машина, яка була попередницею легендарного Aston, на якому їздив Джеймс Бонд. Унікальність цього авто в тому, що це був один з чотирьох автомобілів створених в той час з лівим кермом.

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До того ж, це була передсерійна машина. То ж унікальність авто просто зашкалює, воно з легкістю прикрасить будь-яку колекцію і стане непоганою інвестицією, бо за рік його ціна ймовірно виросте ще тисяч на сто.

Який позашляховик з легкість долає найбільшого лежачого поліцейського та де Tesla шукає місце для свого заводу – дивіться у програмі.