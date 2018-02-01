Моделі Lexus GS F та Lexus RC F у спецверсії 10th Аnniversary дебютують на автосалоні у Чікаго цього місяця. Так японці відзначають десятиліття спортивного підрозділу марки

До десятирічча спортивного підрозділу F компанія Lexus підготувала дві спеціальні версії автомобілів – Lexus GS F і Lexus RC F.

Обидві моделі з позначкою 10th Аnniversary дебютують на лютневому мотор-шоу в Чікаго, оскільки саме на ринку Північної Америки ці моделі будуть доступні. Тираж спецсерії складатиме 340 екземплярів, з яких 100 автомобілів – седани, а решта 240 – купе.

Lexus GS F 10th Аnniversary.

Зовні автомобілі матимуть помітні ознаки приналежності до спеціальної серії, у першу чергу це матовий окрас кузова кольору Nebula Gray. Також автомобілі нестимуть відповідні шильди з написом 10th Аnniversary на своїх бортах.

Інтер’єр автомобілів. Фото Drive.ru

Технічні характеристики обох моделей залишились без змін: бензинові 5-літрові двигуни V8 потужністю 477 к.с., що працюють з восьмиступеневою автоматичною трансмісією.

Вартість моделей буде оголошено під час презентації на автосалоні у Чікаго.

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