Невелика компанія, штаб-квартира якої знаходиться в штаті Орегон (США), провела попередній показ літаючого автомобіля. Випуск новинки запланований вже в наступному році.

Компанія під назвою Samson Motors показала громадськості свою першу серійну розробку - літаючий автомобіль Switchblade. Триколісний транспортний засіб оснащено 1.6-літровим двигуном V4, здатним розвивати потужність 190 к.с. У режимі польоту цей автомобіль зможе досягати швидкості в 320 км/год і підніматися на висоту близько чотирьох кілометрів.

Серійна версія з'явиться в 2018 році

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У режимі польоту транспортний засіб має 6.2 м в довжину і має розмах крила 8,2 м. Споряджена маса становить 794 кг. Мінімально необхідна довжина злітної смуги — 335 м. На дорогах загального користування максимальна швидкість Switchblade може досягати 160 км/год. На випадок, якщо щось піде не так під час польоту, передбачений великий парашут, здатний плавно спустити на землю літальний апарат.

У наземному режимі крила і хвіст прибираються.

Висота польоту - до чотирьох кілометрів.