Похоже, руководство Формулы-1 изо всех сил старается снизить интерес к чемпионату. Изгнание grid-girls со стартовой решетки вряд ли спасет от забвения королеву автоспорта.

Регулярные ужесточения регламента приводили к тому, что болельщиков становилось меньше с каждым годом. Формула-1 давно не радует прежним куражом и эмоциональностью. И вот теперь, под давлением сексистов, руководство чемпионата вынуждено отказаться от одной из лучших традиций. Впрочем, лучше так, чем в целях обеспечения равенства полов расставлять на стартовой решетке манерных парней.

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Нам же остается только любоваться прежними достижениями фотографов, которые уделяли внимание достойным grid-girls – виду, который теперь занесен в красную книгу.