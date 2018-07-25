Мінімальне покарання за такий злочин має бути не менше року в’язниці. І ніякої амністії – вважає генпрокурор.

Справу про київське ДТП, в якій загинула дитина, взяв на особистий контроль, - пише на своїй сторінці у Фейсбук генпрокурор України Юрій Луценко.

Поліція Києва, як і в Харкові перед цим, спрацювала жорстко і правильно. Водія затримано, взяли аналізи сечі на алкоголь і наркоречовини. Для повноти аналізів подали в суд клопотання на примусовий відбір крові та волосся. Прокурори готують звернення до суду про арешт водія без права застави. Харківська обвинувачена - в судовому процесі і під арештом з жовтня минулого року.

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Для тих, хто звично кричить "всепропало", наведу статистику з розслідуванню ДТП із смертельними наслідками:

За 2017 рік - 1689 обвинувальних актів до суду, За 1 півріччя 2018 - 1031.

За 2017 рік засуджено ст. 286 ч.2, 3 - 1324, з них до позбавлення волі - 276, кожна п’ята особа.

Аналіз причин показує, що умовні терміни в основному виносяться судом при згоді потерпілої сторони.

Для посилення покарання вважаю доцільним ввести для таких злочинів рік в тюрмі як мінімальний термін, без права умовного покарання. Також було б правильно припинити практику амністування за смертельні ДТП.

Нагадаємо, що поліція дістає радари та починає контролювати швидкість на дорогах.