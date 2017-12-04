В ніч проти понеділка, 4 грудня, у Луцьку хлопці встановили на капот автомобіля справжнього сніговика та їздили містом.

Про це повідомляє "ВолиньPost".



Зазначається, що автомобіль, в якому перебували кілька хлопців, їхав повільно. Як розповідають очевидці події, у певний момент пасажир та водій вийшли з авто, доклали до сніговика ще "будматеріалу" та вирушили далі.

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У Луцьку авто їздило зі сніговиком на капоті



У Луцьку авто їздило зі сніговиком на капоті