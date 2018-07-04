Перевірка в водія полісу автоцивілки незаконна без оформлення протоколу за інше порушення чи ДТП.

Суди масово визнають дії поліцейських незаконними і продовжують скасовувати штрафи поліції через безпідставне вимагання полісу страхування. Зокрема, Святошинський районний суду м. Києва у рішенні від 04.07.2018 зазначив, що "обов'язок водія пред'явити на вимогу поліцейського для перевірки поліс страхування виникає лише у випадках складання відносно даного водія протоколу". Аналогічну позицію висловлював Вищий адміністративний суд.

Своє рішення вони мотивують тим, що згідно п. 21.2 Закону "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" чітко вказано: “контроль за наявністю договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів здійснюється відповідними підрозділами Національної поліції при складанні протоколів щодо порушень правил дорожнього руху та оформленні матеріалів дорожньо-транспортних пригод”. Інших причин складення протоколу про відсутність полісу автоцивілки у поліції нема.

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Згідно Кодексу про адмінпорушення, відсутність у водія автоцивілки карається штрафом у 425 грн.

Отже є лише два випадки, коли поліцейський може перевірити поліс автоцивілки та виписити протокол за його відсутність:

- при складанні протоколу щодо порушень правил дорожнього руху;

- при оформленні дорожньо-транспортної пригоди.

Тобто якщо водій нічого не порушив і на нього не складається протокол, то штрафувати за відсутність автоцивілки поліцейський не має права.

Втім, наяваність страхового полісу автоцивілки у водія є обов’язковою згідно п. 2.1 Правил дорожнього руху. Тому їздити без нього чи з полісом, час дії якого вийшов, не потрібно. Якщо у вас немає поліса автоцивілки, оформити його зі знижкою онлайн можна прямо на сайті “Авто24”.

Нагадаємо, що якщо водій не включив “аварійку” при зупинці поліцією, на нього чекає штраф.