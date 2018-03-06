Знайшовся ще один варіант вирішення складної долі автомобілів з європейською реєстрацією - символічний збір до державного бюджету.

А для російських авто хочуть ввести спецзбір. Про це заявив глава підкомітету Верховної Ради України з питань удосконалення Податкового кодексу, народний депутат від "Народного фронту" Олександр Кірш.

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"Щодо Єврономерів можу повідомити, що вже досягнуто дуже складний економічний і політичний консенсус. У результаті останніх акцій протесту і роботи в комітеті вийшли на рішення про те, що власники авто на Єврономерах заплатять до держбюджету символічний внесок", - заявив Кірш.

Що стосується пропозиції деяких експертів ввести спецзбір для автомобілів з іноземною реєстрацією, які перетинають наш кордон, в тому числі транзитом, наприклад, з Росії до Криму або з Європи, то, на думку нардепа, ідея неоднозначна.

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"Для авто з російськими номерами однозначно можна вводити такий спецзбір. Що стосується авто з Польщі, Угорщини, Словаччини, то ці країни постачають нам зараз газ. Тому на тлі погіршення відносин з тією ж Польщею та Угорщиною, введення додаткових зборів або обмежень недоцільно. Такий збір можна вводити для авто з іноземною реєстрацією, виключаючи країни ЄС", - пояснив Кірш.

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Генеральний директор в Всеукраїнської Асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Олег Назаренко вважає таку ініціативу несправедливою. На його думку, в такому випадку слід зробити так, щоб всі автомобілісти могли ввозити в країну автомобілі і розмитнювати їх за символічними ставками.