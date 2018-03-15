Ультра розкішний позашляховик з індексом GLS має з'явитись у 2019 році. У списку головних конкурентів також значаться Rolls-Royce Cullinan та Lamborghini Urus.

За назвою GLS стоїть третє покоління моделі Mercedes-Benz GL. У 2019 році зміниться не лише покоління кросовера, а й його концепція – він стане набагато розкішнішим, а з приставкою Маybach до назви отримає щей цінник у 170 тисяч доларів. Мінімум.

Як повідомив один з топ-менеджерів компанії виданню Autocar, продажі Mercedes-Maybach S-Class показали напрочуд чудовий результат, що перевершив найсміливіші сподівання виробника, тож вони вирішили зробити те ж саме з топовим кросовером марки.

Новий кросовер Maybach матиме ту ж платформу та більшість компонентів кузова, що й звичайні моделі GLS. Ймовірно, під капотом ултра-кросовера буде встановлено двигун V8 від Mercedes-AMG. Такий мотор з двома турбінами, що має індекс M177, працює й у розкішному седані Maybach S560, генеруючи 460 к.с. потужності.

Очікується, що новий GLS буде випускатись на заводі Mercedes у місті Таскалуза, в США. Дата старта виробництва поки не названа.

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