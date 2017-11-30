Відбулася офіційна прем'єра оновленої Mazda6. Під час презентації представники компанії неодноразово називали "шістку" преміальною.

Зовнішніх змін у Mazda6 не дуже багато, зате в салоні оновлення кардинальні. Представники компанії говорять про повний перегляд усього, що стосується інтер'єру. За їхніми словами, від попередника тут залишилося хіба що кілька дрібних деталей.

Головні зміни – в салоні Mazda6.

Внутрішньо простір Mazda6 виконано в дусі мінімалізму. Кількість кнопок зменшили до мінімально необхідного рівня, позбулися гнізда програвача компакт-дисків.

Приладова панель у дорогих версій тепер частково електронна. Тахометр залишився стрілочним, а показання спідометра і всіх додаткових шкал виводяться на екран панелі приладів. 8-дюймовий екран медіасистеми отримав більшу роздільну здатність і виглядає більш сучасно. Також оновлена Mazda 6 позбулася невеликого екранчика перед вітровим склом і замінила його на повноцінний проекційний дисплей.

Завдяки якісним матеріалам оздоблення Mazda6 досягає відчуття преміум-салону.

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Передні крісла отримали нову конфігурацію і нові варіанти обивки. Головна мета цих змін – більш високий рівень комфорту. Також "шістка", наслідуючи приклад кросовера CX-9, обзавелася топовою версією Signature. Основні відмінності – дорога шкіра оздоблення салону, вставки з натурального білого японського горіха і сидіння з вентиляцією.

У найдорожчій комплектації присутня функція вентиляції сидінь.

Оновлена Mazda6 отримала 2,5-літровий турбодвигун Skayactiv-G 2.5T, який дістався їй від кросовера CX-9. Версія для американського ринку розвиває 253 к.с. але допускає використання низькооктанового палива. У такому випадку потужність знижується. Колишній атмосферник того ж об'єму (192 к.с.) залишився в моторній гамі, але був модернізований з метою економії палива.

Оновлена Mazda6 позбулася програвача компакт-дисків.

У США оновлена "шістка" з'явиться в продажі навесні наступного року. На нашому ринку поки продається актуальна версія за акційними цінами – від 589 тисяч грн. Також доступний універсал – ціна зі знижкою 749 тисяч грн.

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