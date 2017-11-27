Mazda планує випустити абсолютно новий 7-місний кросовер, який продаватимуть виключно у Північній Америці. Це не перший такий крок японського виробника – раніше вони випускали окремі моделі автівок для китайського та японського ринків.

Про це в інтерв'ю Automotive News заявив виконавчий директор Mazda Масамічі Когай.

Деталі нової моделі наразі не озвучені, однак експерти очікують на нову трьохрядну/семимісну модель "у слот" між CX-5 і CX-9. Майже половина американської лінійки компанії в даний час складається з кросоверів, які сягають 57 % проданих автівок Mazda у цьому регіоні.

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"Ми насправді збираємося представити абсолютно новий і інший тип позашляховика", – зазначив Когай.

Схожу стратегію – підготовку спеціальних версій для окремих ринків, Mazda дотримувалася, створюючи CX-4 для китайського ринку, або CX-8 для японського внутрішнього ринку.

Новинка має з'явитись на світ у 2021 році і випускатиметься на заводі, який Mazda і Toyota планують побудувати спільно у США. планується, що в рік з конвеєра сходитиме 150 тисяч нових автівок.