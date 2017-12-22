Офіційна презентація відразу двох SUV від Mazda відбулася в Україні – компактного CX-3 і великого сімейного CX-9.

В Україні почалися продажі відразу двох кросоверів японської компанії Mazda Motors Co. - CX-3 і CX-9.

Поряд з тим, що раніше був у продажу в нашій країні CX-5, в модельній гаммі компанії тепер буде відразу три представники класу SUV. Це дозволить, за словами керівників Mazda в Україні-компанії «Авто Інтернешнл», поліпшити позицію бренду на ринку. Адже сьогодні клас кроссоверів дуже популярний у нашій країні – їх частка становить близько 50% ринку нових авто.

Mazda CX-3

Компактний кросовер Mazda CX-3 – європейська версія моделі, призначена для ринків країн Північної Європи.

Модель оснащується 2,0-літровим бензиновим двигуном сімейства SkyActiv, потужність якого залежить від налаштувань. Так, в передньопривідної версії мотор видає 120 л. с., повнопривідної – 150 к. с. Коробки передач – тільки автоматичні 6-ступінчасті. В залежності від виконання, розгін Mazda CX-3 до першої сотні становить 9,6-9,9 с, а витрата палива - 5,8-6,3 л на 100 км.

Mazda CX-3 пропонується українським покупцям у трьох версіях, з повним або переднім приводом, вартістю 619 від 900 до 769 900 грн.

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Mazda CX-9

Великий сімейний 7-місцевий кросовер Mazda CX-9 раніше був представлений в Україні, а тепер повернувся у новому поколінні. В Європі він не продається, але в нашій країні його двигун відповідає нормам Евро6.

Mazda CX-9 оснащується першим турбованим двигуном сімейства SkyActiv, який при обсязі 2,5 л видає 231 л. с. і 420 НМ крутного моменту. Більш того, нова технологія Mazda дозволила забезпечити плавну тягу у всьому діапазоні оборотів, без турбоям. Витрата палива у різних режимах становить від 7,3 до 12,9 л на 100 км, а максимальна швидкість – 210 км/год До 100 км/год Mazda CX-9 розганяється за 8,6 секунд.

При створенні моделі конструктори приділили багато уваги шумоізоляції – в тому числі колісних арок, порожнин багажника, боковому склі і т. д. В результаті автомобіль вийшов одним з найбільш тихих в класі.

Вартість новинки становить 1 379 000 грн. Доступна одна комплектація автомобіля з повним приводом, трьома рядами шкіряних сидінь, монітором діагоналлю 8 дюймів, аудіосистемою Bose з 9 динаміками, підігрівом керма, датчиками вологості та іншим обладнанням.

Нагадаємо, що редакція провела Auto24 тест-драйв Mazda6.