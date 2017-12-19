Звичний для українців тип кузова спочатку з'явиться на американському ринку. Природно, зустріти новинку на наших дорогах можна буде через пару місяців після старту продажів в США.

Дата появи новинки поки не розкривається, але найімовірніше очікувати серійні Mercedes-Benz A-Class в кузові седан слід не раніше осені 2018 року. Повідомляється, що для ринку США A-Class буде доступний виключно в кузові седан. Нині актуальний хетчбек для Америки буде недоступний.

Концепт виглядає шикарно, а офіційних фотографій серійної версії поки немає

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За словами топ-менеджерів компанії Mercedes-Benz метою випуску A-Class в кузові седан є залучення в ряди шанувальників марки більш молодої аудиторії. Ціни поки не оголошені, але очікується, що стартувати прайс для США буде з позначки в 30 тис. доларів.

Стрімкий силует багатьом припаде до смаку

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Не виключена й поява зарядженої версії AMG A45 Sedan, яка буде володіти вражаючими динамічними характеристиками і не менш вражаючим прайсом.