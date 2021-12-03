Mercedes ухвалив інвестплан на €60 млрд для повного переходу на електромобілі до 2030 року.

Наглядова рада німецького автовиробника Daimler AG схвалила бізнес-план Mercedes-Benz, який передбачає інвестиції в обсязі понад 60 млрд євро в 2022-2026 рр.

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У рамках цього плану Mercedes планує перейти на випуск виключно електромобілів до кінця десятиліття, зазначає MarketWatch. Також компанія зосередиться на можливостях для зростання у сфері легкових автомобілів та фургонів після виділення підрозділу Daimler Truck, що випускає вантажівки.

Раніше повідомлялося, що у 2022 році електромобілі з'являться у всіх сегментах, у яких працює Mercedes. З 2025 року всі нові моделі машин працюватимуть виключно на електричних двигунах, і покупці зможуть вибрати таку альтернативу для будь-якої зі старих моделей.

Котирування акцій Daimler у четвер знизилися на 0,6%. За останній рік ринкова вартість автовиробника зросла більш ніж на 50%, тоді як німецький фондовий індекс DAX додав 15%.