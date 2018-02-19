Колекційний мотоцикл, який у свій час належав Бреду Пітту і Анджеліні Джолі, буде проданий за аукціону у Великобританії.

Triumph Bonneville у виконанні Bud Ekins Desert Scrambler Special. Був випущений 2009 року тиражем всього в три екземпляри. Серія була випущена на честь знаменитого мотокаскадера Баде Екінс який загинув в 2007 році у США. Triumph була одною з найулюбленіших марок каскадера.



Мотоцикл, який зараз опинився на торгах - сучасний варіант гоночного апарату, на яких виступали каскадери в 1960-і. Мотоцикли були побудовані Бредом Хольштейн (Brad Holstein). Бреду Пітту байк був вручений як подарунок продюсером фільму "11 друзів Оушена" (Oceans 11), а на кришці бензобака було вигравірувано особисте привітання.

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Своїм нинішнім власником мотоцикл використовувався лише від випадку до випадку. На ньому навіть збереглися реєстраційні номери колишнього власника, Бреда Пітта.