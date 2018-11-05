Мер Сум Олександр Лисенко виступив з ініціативою не приймати поки рішення міськради про платні парковки в місті.

Про це він повідомив сьогодні, 5 листопада, на апаратній нараді. “Я категорично проти платних парковок у нас в місті, – почав він. – Ви знаєте, що закон України є, в Києві вже є платні парковки, але одна справа в Києві на Хрещатику машину поставити, а інша – у нас на Центральному ринку, куди люди приїжджають купити дешевше, іноді з сіл та інших районів. Я думаю, ми відтермінуємо прийняття цього рішення, тому що ваші ініціативи, я маю на увазі наше КП "Паркінг", давайте ми поки що утримаємося" – заявив мер Сум.

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"Комісія з ЖКГ також підтримує вашу думку", – вставив слово депутат Сумської міськради, директор КП "Міськводоканал" Анатолій Сагач.

“Добре. Якби і з інших питань також. Може, ми і прийдемо до цього через кілька років, – продовжив мер. – Але воно повинно бути організовано все на такому рівні, по-перше, у відповідних місцях, – це центральна частина міста, може, Воскресенська. Там наш боллард, заїхати, заплатити і поставити. Можливо, це і можна зробити, але не зараз – сказав Олександр Лисенко