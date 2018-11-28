Київська митниця консультує з питань розмитнення "євроблях" в телефонному режимі. Для цього виділено дві телефонні лінії.

З 25 листопада 2018 року набрали чинності Закони України, що запроваджують новий порядок митного оформлення автомобілів, у тому числі так званих “євроблях”.

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З метою надання громадянам консультацій щодо порядку митного оформлення транспортних засобів, переліку необхідних документів та інших норм, що вводяться даними Законами, в Київській міській митниці ДФС виділено дві телефонні лінії:

+38 (063) 974-92-03

+38 (098) 488 -76-63

За вказаними номерами телефонів в робочі дні з 9.00 до 18.00 години, у п’ятницю до 16.45 співробітники Київської міської митниці ДФС надаватимуть консультації та відповідатимуть на запитання громадян з окреслених питань.