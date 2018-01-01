З 1 січня 2018 року відбулося планове зниження ставок ввізного мита на автомобілі походженням з країн Євросоюзу.

Згідно Угоди про України та Євросоюзу, ставки ввізного мита на ряд товарів походженням з країн Євросоюзу поступово знижуються в середньому на 1%. Через 5-7 років вони будуть нульові, як між країнами, що входять до Євросоюзу.

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Ставки ввізного мита залежать від типу двигуна та його об’єму. Окрім мита, при розмитненні авто нараховується акциз та ПДВ.

Ставки ввізного мита на імпорт авто з Євросоюзу в 2018 році

Нагадаємо, що влада вирішила хитро позбутися авто на іноземних номерах.