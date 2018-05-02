Митники почали більш ретельно ставитись до документів що передають для перевірки українці які ввозять не розмитнені авто. Іноді навіть роблять запити до нотаріусів інших країн.

Волинянин намагався ввезти на митну територію України автомобіль Volkswagen з іноземною реєстрацією, 1997 року випуску. Під час оформлення документів на митному посту Ягодин він подав польський технічний паспорт на транспортний засіб та нотаріальне доручення на право користування цим автомобілем, яке ніби-то було видане нотаріусом у місті ГродєцкіМазовєцькі.

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Проведеною перевіркою було встановлено, що за дві доби перед цією спробою чоловік уже намагався ввезти той самий Volkswagen з Республіки Польща, проте йому відмовили у пропуску у зв’язку з відсутністю документів про право власності на авто.

На запит управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії до Канцелярії нотаріальної у місті ГродєцкіМазовєцькі польський нотаріус повідомив, що пред’явлене нотаріальне доручення ним не оформлялося, а його підпис на документі підроблений.

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Таким чином, було встановлено факт переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю і поданням органу доходів і зборів доручення на право користування автомобілем, одержаного незаконним шляхом.

Такі дії волинянина, відповідно до статті 483 Митного Кодексу України, тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 100 відсотків вартості товару з його конфіскацією. Відтак автомобіль Volkswagen 1997 року випуску тимчасово вилучений до рішення суду. Його вартість для обчислення суми штрафу експерти оцінили у 93,9 тис. гривень.