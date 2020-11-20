Автобаза Державного управління справами провела три тендери на закупівлю запчастин для автомобілів перших осіб держави.

Відповідно до першого тендеру, підряднику потрібно поставити 461 деталь для таких автомобілів - Toyota Camry 2004р., Toyota Land Cruiser 2004р, BMW-74ІL 2004 р, Renault Master 2011р., Mercedes-Benz E 2000 р Mercedes-Benz S 2001 р, Volkswagen Passat 2004 р, Volkswagen Caravelle 2010 р, Skoda Superb Classic 2008 р, Volkswagen Transporter 2008 р, Volkswagen Multivan 2011 р, Skoda Octavia A5 2010, Skoda Superb 2010 р, Mercedes-Benz Sprinter 2008 г., Mercedes-Benz E320 2003 року і Volkswagen Passat.

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В рамках другого тендеру підрядник до 31 грудня 2020 року закупить 437 деталей для Skoda Octavia, Skoda Superb 2008 р., Skoda Superb 2010 р., Skoda Octavia 2010 року.

На третьому тендері буде закуплено 316 деталей для Volkswagen Caravelle 2010 р., Volkswagen Crafter - 2011 р., Volkswagen Transporter 2008 р., Renault Master 2011 р.

Що відомо про переможця: ПП «АВТОДІМ» згідно аналітичної системи Youcontrol, було засновано в липні 2000 році. Керівником і власником підприємства значиться Олександр Коваль За 2016-2020 роки виграло тендерів на 16 млн грн. Основні замовники - Автобаза Державного управління справами, Секретаріату Кабміну і Апарату ВРУ.