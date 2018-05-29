Автомобіль згорів майже миттєво, водій встиг вийти.

В неділю 27 травня в с. Глеваха на трасі "Київ-Одеса" спалахнув автомобіль.

Як повідомляють очевидці, Daewoo Lanos стояв біля роздільної смуги – мабуть, після зіткнення з нею. Поблизу були розкидані деталі від авто. Автомобіль горів дуже інтенсивно, тому загасити його силами автомобільних вогнегасників було неможливо. Машину загасили, коли полум’я спало. Поряд з машиною був неушкоджений водій "Ланоса", якому вдалося вийти з автомобіля під час загоряння.

Що стало причиною пожежі, наразі невідомо – можливо, контакт з відбійником.