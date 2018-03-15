Внаслідок впливу двох активних циклонів в Україні 17-19 березня 2018 року очікуються дуже складні погодні умови. Можливо повторення погодної ситуації, яка виникла в кінці березня 2013 року.

В суботу 17 березня у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській областях прогнозують сильний сніг, хуртовини (приріст снігового покриву 15-20 см). В Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській областях сильний дощ та мокрий сніг, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу(приріст снігового покриву 5-10 см). Пориви вітру 15-22 м/с, у північній половині країни.

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18 березня у Львівській, Тернопільській, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Одеській областях сильні снігопади, хуртовини (приріст снігового покриву 20-25 см); в Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Харківській областях сильний дощ з переходом в сильний сніг, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу (приріст снігового покриву 5-10 см). В Запорізькій, Донецькій, Луганській областях сильний дощ. Пориви вітру 15-22 м/с.

19 березня у Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, вночі і в Кіровоградській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях сильний сніг, хуртовини (приріст снігового покриву 15-20 см); в Запорізькій, Донецькій, Луганській областях сильні опади у вигляді дощу і мокрого снігу, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь (приріст снігового покриву 10-15 см). У південно-східній половині країни пориви вітру 15-20 м/с.

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Очікується зниження нічної температури до 10-16°, у південній частині до 4-10° морозу. Такі погодні умови можуть призвести до значних ускладнень руху транспорту. Поради для автомобілістів, як їздити за таких умов, читайте в нашій рубриці “Зимова автошкола”.