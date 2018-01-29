Одесская таможня совместно с полицией проводят спецоперацию по выявлению незаконно пребывающих на территории Украины автомобилей с иностранной регистрацией.

Мобильные группы, в состав которых входят полицейские и таможенники, массово проверяют автомобили на европейской регистрации, останавливая все проезжающие транспортные средства на иностранных номерах.

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Кроме того, в ходе спецоперации могут быть найдены угнанные автомобили, перебитые номера кузова, оружие, наркотики и другие запрещенные товары, сообщает «Думская».