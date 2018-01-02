У 2017 році ринок нових автомобілів виріс майже на 25%. Найбільш активне зростання продажів відмічене в грудні.

Зростання продажів у 2017 році зумовлене багатьма факторами, серед яких відносна політична стабільність, відсутність різких стрибків курсу гривні і величезний відкладений попит на нові автомобілі.

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2017 року в Україні було продано 80 271 новий автомобіль. По відношенню до 2016 року зростання склало 24,5%. Як повідомляє AUTO-Consulting, найбільш активним місяцем був грудень. За останній місяць року вогняного півня спільними зусиллями операторів українського ринку було продано 8 820 автомобілів.

Варто також відзначити рекорд компанії Renault. У грудні їй вдалося реалізувати 1121 новий автомобіль. Вперше за останні три роки моделі одного бренду продалися в кількості, що перевищує 1000 автомобілів в місяць. Друге місце – у Toyota, з результатом 967 автомобілів. Третє – у Volkswagen, який зумів реалізувати 762 нових автомобіля.

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