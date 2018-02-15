На женевському автосалоні буде представлена найдорожча версія кросовера Kodiaq - Laurin & Klement. Вона отримає значний список устаткування і деякі зовнішні відмінності.

Від звичайних Skoda Kodiaq комплектація L&K відрізнятиметься гратами радіатора, заднім бампером і 19-дюймовими колесами. Серед опцій, що входять в комлектацию - світлодіодна оптика і електропривод сидіння водія.

Крім цого L&K буде відрізнятися алюмінієвими педалями, салоном з шкіри та аудіосистемою Canton.

Гамма моторів кроссовера буде складатися з 1,5-літрового бензинового TSI потужністю 150 кінських сил і дволітрового агрегату, з віддачею 190 сил. Крім них, для Kodiaq L&K доступні два дизелі потужністю 150 і 190 кінських сил.

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Двигуни працюють в парі з семиступінчастим "роботом" з двома зчепленнями. Повнопривідні версії Skoda Kodiaq Laurin & Klement можна буде дооснастити адаптивною підвіскою.