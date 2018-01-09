У свіжому випуску програми "Авто24" – Дубай славиться тим, що вулиці тут патрулюють офіцери за кермом найдорожчих машин світу, серед яких потужні Mercedes, BMW, Bentley, Aston Martin, Ferrari та Lamborghini.

Відтак в мережі вже лунають припущення, що скоро в автопарку правоохоронців ОАЕ може з'явитися і найшвидший позашляховик світу Lamborghini Urus, який розганяється до 305 кілометрів за годину.

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Однак в переслідуваннях машина все одно не братиме участі, бо буде виконувати швидше презентаційну роль, позуючи перед туристами та затверджуючи імідж міста, як столиці розкошів. Але основу парку все ж складають значно бюджетніші машини, серед яких Land Cruiser Prado та BMW.

Чому в Україні подешевшають електрмобілі та в яких перегонах може дебютувати Maserati – дивіться у програмі.