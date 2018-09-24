В Україні працює понад 1 тис. електрозаправок, причому розташовуються вони здебільшого не на класичних АЗС, а в кафе і ресторанах.

Сьогодні за інформацією PlugShare, на території нашої країни працює понад 1000 ЕЗС (в 2016-му їх було 600). Однак до цього числа входять т.зв. «Пункти зарядки EV» – виведені на стіну або невисоку колону однофазні побутові розетки потужністю до 3,22 кВт, а також зарядні пристрої потужністю менше 15 кВт.

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Зазначається, що частка швидких зарядних станцій в Україні, які помилково називають суперчарджер (право на бренд Supercharger належить компанії Tesla), становить від 10 до 15%. Наприклад, одна з найбільших українських мереж оперує 1417 пунктами зарядки, з яких тільки 161 станція оснащена портом CHAdeMO потужністю до 40 кВт.

Друге місце ділять між собою мережеві АЗС, а також віртуальний конгломерат торгово-розважальних центрів, готелів, великих ринків, кафе і ресторанів. «Основна специфіка електрокарів в тому, що для заряду батареї їм необхідно бути підключеними до мережі мінімум годину, – розповів засновник «Тесла Клаб Україна» Назар Шимоне-Давида. – Весь цей час власник перебуватиме в кафе або ресторані; однією першою стравою він точно не обмежиться».