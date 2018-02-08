Державна фіскальна служба України опублікувала дані про надходження до державного бюджету України акцизного податку з палива. За рік прибуток держави від акцизу на паливо виріс майже на 24 відсотки.

Таких результатів вдалося досягти завдяки системі електронного адміністрування реалізації палива (СЕАРП), яка почала діяти в Україні з 1 березня 2016 року з метою боротьби з «відбілюванням» контрафактних нафтопродуктів через ланцюг фіктивних фірм.

Суворий контроль діяльності пунктів реалізації палива змусив тих, хто недобросовісно відносився до сплати податків, та мав простір демпінгу, переглянути своє ставлення до ведення справ, вважають фіскали. Отже, порівняно з 2016 роком кількість платників акцизного податку з палива збільшилась на 1,1 тис. Також збільшилася і кількість пунктів реалізації – на 3,1 тис., у тому числі АЗС – на 800 та авто-газо-заправок та газових АЗС – на 300.

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Станом на 1 січня 2018 року зареєстровано 5,9 тис. платників акцизного податку з реалізації палива. Ними зазначено відомості про 20 тис. пунктів з реалізації палива, зокрема, 9 тис. автозаправних станцій та 1,9 тис. автогаззаправок та газових АЗС.

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Загалом протягом 2017 року органами ДФС зібрано до державного бюджету 46,1 млрд. грн. акцизного податку з палива, що на 8,9 млрд. грн., або майже на 24% більше, ніж у 2016 році. У тому числі з виробленого палива сплачено 9,5 млрд. грн. та з ввезеного – 36,6 млрд. грн. Це більше показників 2016 року на 2,3 млрд. грн. та 6,6 млрд. грн. відповідно.