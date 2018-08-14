Україна не очолює світового, та навіть європейського антирейтингу за цим невтішним показником. Безпека на наших дорогах не в такому вже й поганому стані, як деякі вважають.

Нещодавно в Мережі, з’явилась інформаця що до нібито “кількісті смертей у ДТП на рік на 1 млн транспортних засобів”. Число жертв у рядку “Україна” вражало: 413.

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Значення це майже вірне, якщо справді рахувати кількість загиблих на мільйон автомобілів. Продовжуючи вивчати згадані дані, можна дійти висновку, що наш показник у 4-5 разів гірший відносно інших країн, а в цілому Україна “очолює” антирейтинг. Втім, у розрахунки активістів закралась серйозна помилка: дані по інших країнах вказані не на мільйон ТЗ, а на ту ж кількість населення. Відповідно, порівняння некоректне.

Розглянемо інформацію від ВООЗ (зріз 2013 року), за єдиним показником, тобто річною кількістю втрачених життів на дорогах на 1 мільйон населення. Найгірший результат у Лівії – 730. Вдвічі менше, та все одно надто багато, у Тайланді, Малаві, Конго, Танзанії, Центральноафриканській республіці, Ірані, Руанді, Мозамбіку та Сан-Томе і Принсіпі – від 310 до 360. Як бачимо, серед десяти перелічених країн-антилідерів України немає.

Наступним кроком зменшимо масштаб до розмірів Європи. Тут ми вже оперуватимемо свіжішими даними (2016 р.), оприлюдненими OECD (Організацією економічного співробітництва та розвитку). Тут найгірший показник у Грузії – 156 загиблих у ДТП на 1 мільйон населення. У Росії – 141, у Чорногорії – 104. Решту даних можна побачити на слайді інфографіки. І знову Україна відсутня в цьому списку. Чому? У 2016 році (оскільки тут порівнюються дані саме за цей рік) показник України становив 75, а це приблизно 13 місце.

Отже, наші дороги — не найнебезпечніші ні у світі, ні навіть у Європі. Тим не менш, всі статистичні зрізи, згадані раніше, трішечки застарілі. Можливо, станом на 2017-й чи 2018-й рік ситуація змінилась?

Згідно офіційних даних щодо наслідків ДТП, оприлюднених Нацполіцією, з урахуванням не менш офіційної статистики щодо кількості населення в Україні від Держстату, отримуємо наступні значення кількості смертей (далі назвемо їх “показник”) на 1 мільйон населення:

2015 рік, 3970 загиблих, показник – 92

2016 рік, 3187 загиблих, показник – 75

2017 рік, 3432 загиблих, показник – 81

Це не найгірша, але близька до такої позиція, розташована нижче за Болгарію, Румунію, Молдову, Сербію та Латвію. Схожі значення — у Польщі, Греції, Азербайджану.

Ще один цікавий розрахунок, на рівні прогнозу. Якщо спиратись на дані, які регулярно оприлюднює патрульна поліція, ситуація з наслідками ДТП в Україні впевнено покращується. Правда, навколо фактично відсутні зміни, які б могли привести до таких позитивних результатів, натомість очевидна бездіяльність органів влади щодо дорожньої безпеки. Та все ж, оскільки ні ми, ні будь-хто інший не проводив альтернативного обрахунку наслідків ДТП, доведеться скористатись єдиним наявним офіційним показником.

Отже, якщо кількість загиблих в ДТП у 2018-му році за 6 місяців помножити на 2, отримаємо умовний річний показник — 2474. Якщо ж додати динаміку зниження дорожніх жертв, вийде близько 2350 фатальних випадків на рік. В такому разі показник жертв на мільйон, яким ми оперуємо увесь час, становитиме 55.

Якщо так і станеться, Україна хоч і не виявиться світовим лідером з дорожньої безпеки (у них згадане значення становить 26-30 осіб, а у Німеччині, яка на 7-му місці, 39), але потрапить у двадцятку кращих, поруч таких країн, як Бельгія, Італія, Франція... Однак повірити у це зараз, порівнявши наше і тамтешнє законодавство, роботу поліції, розміри штрафів, наявність автофіксації порушень та стан доріг і прилеглої інфраструктури, буде доволі непросто.