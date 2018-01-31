Державна фіскальна служба України оприлюднила інформацію щодо кількості автомобілів на іноземній реєстрації, які перебувають на території України.

Протягом 2017 року в Україну було ввезено більше 958,5 тис. транспортних засобів з іноземною реєстрацією. З них понад 209,6 тис. автомобілів ввезено у режимі «транзит» та майже 748,9 тис. одиниць транспорту – у режимі «тимчасового ввезення».

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Станом на 31 січня 2018 року на митній території України перебуває майже 425,4 тис. транспортних засобів з іноземною реєстрацією. З них з порушенням терміну – більше ніж 246,4 тис. автомобілів.

Так, з ввезених в режимі «транзит» 100,9 тис. автомобілів, які фактично перебувають на митній території України, понад 82,2 тис. – з порушенням терміну перебування.

Із 324,5 тис. автомобілів, ввезених в режимі «тимчасового ввезення», понад 164,2 тис. – знаходяться на митній території України з порушенням терміну перебування.

ТОП-5 країн-членів ЄС, з яких були завезені транспортні засоби (станом на 31.01.2018):

Польща – 110,7 тис. авто

Литва – 51,7 тис.

Німеччина – 19,8 тис.

Болгарія – 14,1 тис.

Чехія –13,1 тис.

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Загалом, упродовж 2017 року співробітниками митниці ДФС у відношенні громадян за ст. 470 Митного кодексу України (порушення термінів транзиту) складено 18 394 протоколи, за якими стягнено 109,3 млн. грн. штрафів За ст.481 Митного кодексу України (порушення термінів тимчасового ввезення) – 4 360 протоколів із загальною сумою штрафів на 56,3 млн. гривень.