Надійність сучасних автомобілів – дуже специфічний показник. Виробники прагнуть обмежити ресурс, щоб змусити споживачів купувати нові авто. Але перші 5-8 років експлуатації повинні пройти без поломок.

Навіть купуючи досить свіжий автомобіль потрібно перелопатити купу інформації про його надійності і основних болячок. Однак, є спеціальні рейтингові агентства, які проводять дослідження і збирають статистичну інформацію, а на виході мають середні показники надійності практично всіх автомобілів.

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Зовсім недавно вийшов новий рейтинг для автомобілів 2015-2016 року випуску. Серед найгірших автомобілів знаходяться - Kia Sportage (11,5% несправних автомобілів з пробігом 43 тисячі км), Kia Sorento (11,2% несправних автомобілів з пробігом 52 тисячі км). Цікаво, що останні місця зайняли автомобілі марки KIA - це може говорити і про надійність всіх автомобілів KIA в цілому.

Далі розташувалися автомобілі компанії Chevrolet - Chevrolet Captiva (11% несправних автомобілів з пробігом 49 тисяч км) і Chevrolet Spark (10,6% несправних автомобілів з пробігом 30 тисяч км).

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Найнадійнішими автомобілями виявилися Mercedes-Benz GLK, B, A, SLK і M - близько 2,2% несправних автомобілів на пробігу приблизно в 45 тисяч км у кожній. Не відстає і Mazda 2 - всього 2,5% несправних автомобілів з пробігом 33 тисячі.