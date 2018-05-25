Це об'їздна дорога біля Знам'янки на Кіровоградщині.

Сьогодні, 25 травня, завершилось будівництво об'їзної дороги навколо міста р Знам'янка, Кіровоградської області. Це частина траси Н-01, що сполучає Київ і Кропивницький. За останні п'ять років це перша нова магістраль.

Повідомлення було розміщено на сторінці “Укравтодор” у Facebook. Як зазначено у повідомленні до допису, будівництво ще не завершено повністю, а те, що ми бачимо – це “останні штрихи” будівництва. Про відкриття руху на новій ділянці дороги не повідомляється.

Знам'янка є районним центром і лежить на шляху від столиці до південних областей України, насамперед до Одеси. Нова об’їздна дорога має протяжність близько трьох кілометрів. Спорудження велось силами підрядника, котрого було обрано через державний сайт прозорих закупівель.

Також цікаво: Як правильно видалити бітум з кузова авто – практичні поради