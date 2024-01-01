Названі найнадійніші у світі пікапи

ФОТО: УкрАвтопром|
Ram 3500
Посилання скопійовано!
15 серпня, 20:15
0
0 хв
РЕКЛАМА
Експерти iSeeCars назвали найдовговічніші пікапи, одометр яких може зафіксувати понад 400 тис. км.
Читайте також: Названо автомобілі, які здатні проїхати понад 400 тисяч кілометрів без ремонту
Лідером рейтингу став RAM 3500. У пікапів цієї моделі ймовірність перевищити 400 тис. км становить 42,6%, що у 2,2 раза більше, ніж у середньому на ринку.
На другому місці Toyota Tundra. З ймовірністю 36,6% подолати позначку - 400 тис. км для цих авто не буде проблемою.
Третім за надійності став пікап Chevrolet Silverado 2500HD з показником 29,6%.
У ТОП-10 пікапів, що витримають 400 тис. км увійшли:
- Ram 3500 – 42,6%
- Toyota Tundra – 36,6%
- Chevrolet Silverado 2500HD – 29,6%
- GMC Sierra 2500HD – 29,1%
- Chevrolet Silverado 3500HD – 28,7%
- Ford F-350 Super Duty – 28,3%
- Ford F-250 Super Duty – 27,4%
- Ram 2500 – 27,2%
- Toyota Tacoma – 26,7%
- GMC Sierra 3500HD – 26%