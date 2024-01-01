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Названі найнадійніші у світі пікапи

Надійність сучасних автомобілів стає дедалі меншою, що підтверджують численні дослідження та опитування. У класі пікапів ця тенденція також прослідковується, хоча й меншою мірою.
Опубліковано рейтинг найнадійніших пікапи - Auto24

ФОТО: УкрАвтопром|

Ram 3500

Євген Гудущан
logo15 серпня, 20:15
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Експерти iSeeCars назвали найдовговічніші пікапи, одометр яких може зафіксувати понад 400 тис. км.

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Лідером рейтингу став RAM 3500. У пікапів цієї моделі ймовірність перевищити 400 тис. км становить 42,6%, що у 2,2 раза більше, ніж у середньому на ринку.

На другому місці Toyota Tundra. З ймовірністю 36,6% подолати позначку - 400 тис. км для цих авто не буде проблемою.

Третім за надійності став пікап Chevrolet Silverado 2500HD з показником 29,6%.

У ТОП-10 пікапів, що витримають 400 тис. км увійшли:

  1. Ram 3500 – 42,6%
  2. Toyota Tundra – 36,6%
  3. Chevrolet Silverado 2500HD – 29,6%
  4. GMC Sierra 2500HD – 29,1%
  5. Chevrolet Silverado 3500HD – 28,7%
  6. Ford F-350 Super Duty – 28,3%
  7. Ford F-250 Super Duty – 27,4%
  8. Ram 2500 – 27,2%
  9. Toyota Tacoma – 26,7%
  10. GMC Sierra 3500HD – 26%
#Новини #Рейтинги #Автобізнес