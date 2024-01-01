Названі найнадійніші у світі пікапи

Експерти iSeeCars назвали найдовговічніші пікапи, одометр яких може зафіксувати понад 400 тис. км.

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Лідером рейтингу став RAM 3500. У пікапів цієї моделі ймовірність перевищити 400 тис. км становить 42,6%, що у 2,2 раза більше, ніж у середньому на ринку.

На другому місці Toyota Tundra. З ймовірністю 36,6% подолати позначку - 400 тис. км для цих авто не буде проблемою.

Третім за надійності став пікап Chevrolet Silverado 2500HD з показником 29,6%.

У ТОП-10 пікапів, що витримають 400 тис. км увійшли: