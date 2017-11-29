Столичний ринок традиційно є найбільшим в країні. Тут продається близько третини всіх нових легкових автомобілів в Україні.

За даними асоціації «Укравтопром» з січня по жовтень 2017 року кияни придбали 20584 нових легкових автомобілів. Експертами асоціації відзначається 30% зростання попиту в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Лідером десяти місяців поточного року стала SKODA Octavia з результатом в 872 проданих автомобіля. На другому місці, з невеликим відривом знаходиться бюджетний RENAULT Logan: в його користь гаманцями проголосував 861 житель столиці. Третє місце — KIA Sportage з результатом в 688 проданих автомобілів. На четвертій позиції TOYOTA RAV-4 — 581 авто. Замикає п'ятірку лідерів VOLKSWAGEN Polo — 545 зареєстрованих машин.

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Також в ТОП-10 найбільш затребуваних в Києві автомобілів увійшли: RENAULT Duster — 542 шт.; TOYOTA Corolla — 498 шт.; SKODA Rapid — 472 шт.; FORD Fiesta — 458 шт. і TOYOTA Camry — 413 шт.

Нагадаємо, що українці витратили на придбання нових авто в 2017 році мільярди гривень.