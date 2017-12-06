Асоціаціація автовиробників оприлюднила найпопулярнішу марку та модель автомобілів, які краще за все продавались за 11 місяців 2017 року.

З січня по листопад 2017 року в Україні було продано 73,1 тис. нових автомобілів. Це на 26% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Серед нових легкових автомобілів найчастіше продавались моделі марки Toyota. Їх купили 8699 одиниць (+27% порівняно з 11 міс. 2016). Найбільш популярна модель – компактний кросовер Toyota RAV4, яких придбали 2445 од, повідомляє Укравтопром.

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Наступною за популярністю автомобільною маркою стала Renault – 7543 реалізовані за одинадцять місяців легковики. Свій торішній результат Renault покращила на третину. Драйвером продажів марки стала модель Logan, яка зібрала 2550 реєстраційних номерів.

На третю позицію піднявся Volkswagen, який роком раніше посідав п’яте місце. Попит на німецьку народну марку виріс на 28% до 5706 одиниць. В авангарді продажів Фольксвагена модель Polo – 1228 шт.

Четверте місце у Skoda – 5018 реалізованих машин (+42% до аналогічного періоду минулого року). Найпопулярнішою Шкодою в Україні залишається Octavia – 2392 автомобілі цієї моделі поповнили національний автопарк.

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Замикає п’ятірку лідерів корейський бренд KIA – 4853 зареєстровані продажі з початку року (+39% до апмр). Обсягостворюючою моделлю в продажах бренду став бестселер українського ринку нових легкових автомобілів компактний кросовер KIA Sportage, перевагу якому віддали 3358 автомобілістів. Це авто стало лідером продажів в Україні серед моделей.

Також в ТОП-10 рейтингу найпопулярніших марок за підсумками 11 місяців увійшли: Hyundai – 3856 шт. (+30%); Nissan – 3851 шт. (+24%); Ford – 3214 шт. (+4%); BMW – 2598 шт. (-8%) і Mercedes Benz – 2 592 шт. (+18%).

Нагадаємо, що оприлюднено рейтинг топ-50 автовиробників 2017 року.