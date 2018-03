Конкурс на кращий автомобіль країн Європи AUTOBEST оголосив переможців.

Кращим автомобілем 2018 року за версію конкурсу AUTOBEST став кросовер Citroën C3 Aircross.

Він переміг серед 6 фіналістів, які були заявлені раніше - Honda Civic, Citroën C3 Aircross, new Ford Fiesta, new SEAT Ibiza, Opel Grandland X and Volkswagen T-Roc.

"Перемога Citroën C3 Aircross – результат нової стратегії Citroën, що стала результатом сміливих рішень та чіткої ідентичності бренду ", - сказав Ден Варді, засновник та голова компанії AUTOBEST.

Кращою автомобільною компанією 2017 року стала Jaguar Land Rover. Їй не лише вдалося вийти в прибутки, а навіть стати еталоном у автомобільній промисловості щодо рівня рентабельності. Окрім того, JLR виявився найкращим британським корпоративним роботодавцем, відновивши прихильність до Великобританії, збільшивши кількість працівників і постійно інвестуючи в дослідження та розробки.

Фріц Енцінгер, віце-президент Porsche LMP1, став переможцем у номінації SPORTBEST 2017.

Цього року Журі AUTOBEST вирішило не надавати нагороду TECHNOBEST. "Ми не бачимо виходу абсолютно нових технологій", - коментує Ден Варді.

Конкурс AUTOBEST був створений в 2001 році з концепцією "найкращий для придбання автомобіль", доступний на європейському ринку. Усього у журі представлено 31 країна Європи. Щоб автомобіль став переможцем AUTOBEST, він повинен буди представлений на більшості європейських ринків, мати доступну ціну, розгалужену мережу сервісних центрів. AUTOBEST використовує прозору систему голосування, яка складається з 13 критеріїв для визначення переможця.

