Кожного року Euro NCAP публікує список автомобілів, показники яких виявилася кращими за інші у своєму класі. При цьому компанія нагадує, що безпосередньо порівнювати безпеку автомобілів різних класів некоректно.
З кожним роком вимоги до безпеки стають все жорсткішими. Кращий в класі визначається за сумою балів, набраних у кожній з чотирьох категорій: дорослі пасажири, діти, пішоходи та активні системи безпеки.
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У нинішньому рейтингу найкращим стали:
Автомобіль представницького класу – VW Arteon
Середній кросовер – Volvo XC60
Компактний кросовер – VW T-Roc
Компактний автомобіль – VW Polo
Компактний мінівен – Opel Crossland X
Компактний сімейний кросовер – Subaru XV
Автомобіль середнього класу – Subaru Impreza