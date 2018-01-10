Кожного року Euro NCAP публікує список автомобілів, показники яких виявилася кращими за інші у своєму класі. При цьому компанія нагадує, що безпосередньо порівнювати безпеку автомобілів різних класів некоректно.

З кожним роком вимоги до безпеки стають все жорсткішими. Кращий в класі визначається за сумою балів, набраних у кожній з чотирьох категорій: дорослі пасажири, діти, пішоходи та активні системи безпеки.

Читайте також: Новий Renault Megane RS може стати рекордсменом

У нинішньому рейтингу найкращим стали:

Автомобіль представницького класу – VW Arteon

Середній кросовер – Volvo XC60

Компактний кросовер – VW T-Roc

Компактний автомобіль – VW Polo

Компактний мінівен – Opel Crossland X

Компактний сімейний кросовер – Subaru XV

Автомобіль середнього класу – Subaru Impreza