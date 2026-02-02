Названо найбільші та найменші авторинки ЄС

За підсумками 2025 року на ринках країн Європейського Союзу було реалізовано понад 10,8 млн нових легкових автомобілів. Попри загальне зростання європейського авторинку на 1,8 відсотка, ситуація в окремих державах демонструє суттєву нерівномірність розвитку. Про це пише Укравтопром.

Лідери автомобільного ринку ЄС

П’ятірка найбільших автомобільних ринків Євросоюзу зберегла традиційний склад, однак динаміка продажів у країнах суттєво відрізнялася.

Німеччина – 2 857 591 авто, зростання на 1,4 відсотка.

Німецький ринок залишається беззаперечним лідером ЄС, формуючи понад чверть загальних продажів нових авто. Помірне зростання свідчить про стабілізацію попиту після періоду економічної невизначеності.

Франція – 1 632 152 авто, падіння на 5 відсотків.

Французький ринок зафіксував найвідчутніше скорочення серед лідерів. Основними чинниками стали інфляційний тиск, скорочення державних програм стимулювання та обережність споживачів.

Італія – 1 524 843 авто, зниження на 2,1 відсотка.

Італійський ринок демонструє слабку динаміку через зниження купівельної спроможності населення та уповільнення оновлення автопарку.

Іспанія – 1 148 650 авто, зростання на 12,9 відсотка.

Іспанія стала головним драйвером росту серед великих ринків ЄС. Пожвавлення економіки, корпоративні закупівлі та активізація лізингових програм стимулювали попит.

Польща – 597 435 авто, зростання на 8,3 відсотка.

Польський ринок продовжує впевнено розширюватися завдяки стабільному економічному зростанню, активному розвитку бізнес-сегмента та оновленню корпоративних автопарків.

Найменші автомобільні ринки Євросоюзу

На протилежному полюсі залишаються країни з мінімальними обсягами продажів, де загальна статистика суттєво залежить від локальних економічних умов.

Литва – 41 974 авто, зростання на 39,3 відсотка.

Найвищі темпи зростання в ЄС пов’язані з відновленням імпорту, корпоративними закупівлями та перереєстраціями комерційного транспорту.

Латвія – 22 506 авто, зростання на 31,4 відсотка.

Ринок демонструє ефект низької бази порівняння та поступове повернення попиту після слабких попередніх періодів.

Кіпр – 14 634 авто, падіння на 2,8 відсотка.

Незначне скорочення пов’язане з уповільненням туристичного сектору та обмеженим внутрішнім попитом.

Естонія – 13 055 авто, падіння на 48,6 відсотка.

Найглибше падіння в ЄС пояснюється скороченням корпоративних закупівель, податковими змінами та загальною економічною корекцією.

Мальта – 6 468 авто, падіння на 15,6 відсотка.

Малий внутрішній ринок та насиченість автопарку залишають обмежений потенціал для зростання.

Загальні тенденції ринку ЄС

Статистика 2025 року демонструє кілька ключових тенденцій.

По-перше, основне зростання забезпечують південні та східні ринки ЄС, де попит активніше відновлюється після кризових періодів.

По-друге, великі західноєвропейські країни входять у фазу стабілізації, де темпи приросту обмежуються високою насиченістю автопарку.

По-третє, різниця між лідерами та малими ринками залишається суттєвою, що формує нерівномірну структуру розвитку автомобільного сектору Союзу.