Названо найпопулярніші гібриди січня

У січні 2026 року український автопарк поповнили 2336 гібридних легкових автомобілів (HEV та PHEV). Про це повідомляє Укравтопром. Порівняно з аналогічним періодом минулого року попит на гібриди зріс на 40 відсотків, що свідчить про стійкий інтерес споживачів до моделей із комбінованими силовими установками.

Читайте також: Автомобільний ринок ЄС у 2025 році показав незначне зростання: гібриди лідирують

Структура ринку

Частка нових автомобілів у загальному обсязі реєстрацій становила 52 відсотки. Для порівняння, у січні 2025 року цей показник був вищим — 63 відсотки. Таким чином, хоча ринок у цілому демонструє зростання, частка вживаних гібридів у структурі продажів збільшується.

Це може свідчити про поступове розширення пропозиції на вторинному ринку та зростання цінової чутливості покупців.

Лідери серед нових гібридів

У сегменті нових легкових автомобілів абсолютним лідером став кросовер Toyota RAV4 — 322 зареєстровані одиниці. Модель традиційно утримує сильні позиції завдяки поєднанню економічності, репутації бренду та універсальності формату SUV.

Друге місце посів Nissan Qashqai із результатом 79 автомобілів. Третім за популярністю став Nissan X-Trail — 63 одиниці. Обидві моделі представляють сегмент кросоверів, що підтверджує домінування цього типу кузова на українському ринку.

Лідери серед вживаних

У сегменті імпортованих уживаних автомобілів із гібридними силовими установками першість утримує Ford Escape — 69 реєстрацій. Модель стабільно користується попитом завдяки привабливому співвідношенню ціни та оснащення.

До трійки лідерів також увійшли Toyota Prius із показником 61 автомобіль та Kia Niro — 60 одиниць. Prius традиційно асоціюється з гібридною технологією, тоді як Niro приваблює сучаснішим дизайном і форматом компактного кросовера.

Ринкові тенденції

Зростання ринку гібридів на 40 відсотків свідчить про поступову трансформацію попиту в бік більш економічних рішень. Водночас зменшення частки нових автомобілів у структурі продажів може вказувати на обмежену купівельну спроможність та активізацію вторинного імпорту.

Домінування кросоверів у рейтингах підтверджує, що український споживач обирає універсальні моделі з підвищеним кліренсом, навіть у сегменті гібридів.