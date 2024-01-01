Названо найпопулярніші нові автомобілі світу

За підсумками І кв. 2025 року, титул найпопулярнішого автомобіля у світі здобула Toyota Corolla. Згідно з даними focus2move, на які посилається Укравтопром глобальні продажі цієї моделі склали 244751 од.

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Отже, відносно аналогічного періоду минулого року попит на нові Toyota Corolla скоротився на 13,5%. При цьому Ford F-Series та Tesla Model 3 додали у продажах по 24%.

ТОП-10 найбільш продаваних моделей у світі: