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Названо найпопулярніші нові автомобілі світу

Світові бестселери першої чверті поточного року тримають лідера незмінним, але він потроху задає позиції.
Складено рейтинг найпопулярніших нових автомобілів світу - Auto24
Євген Гудущан
logo9 травня, 11:40
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За підсумками І кв. 2025 року, титул найпопулярнішого автомобіля у світі здобула Toyota Corolla. Згідно з даними focus2move, на які посилається Укравтопром глобальні продажі цієї моделі склали 244751 од.

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Отже, відносно аналогічного періоду минулого року попит на нові Toyota Corolla скоротився на 13,5%. При цьому Ford F-Series та Tesla Model 3 додали у продажах по 24%.

ТОП-10 найбільш продаваних моделей у світі:

  1. Toyota Corolla - 244751 од. (-13,5%);
  2. Toyota RAV4 - 242190 од. (-0,6%);
  3. Ford F-Series - 225501 од. (+24%);
  4. Tesla Model Y - 191193 од. (-33,6%);
  5. Honda CR-V - 180452 од. (-0,3%);
  6. Chevrolet Silverado - 150164 (-8%);
  7. Hyundai Tucson - 148511 од. (+1%);
  8. Tesla Model 3 - 139901 од. (+24,2%);
  9. Toyota Hilux - 136420 (+0,5%);
  10. Toyota Camry - 136233 од. (+0,5%).
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