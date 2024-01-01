Названо найпопулярніші нові автомобілі світу

Посилання скопійовано!
За підсумками І кв. 2025 року, титул найпопулярнішого автомобіля у світі здобула Toyota Corolla. Згідно з даними focus2move, на які посилається Укравтопром глобальні продажі цієї моделі склали 244751 од.
Читайте також: Названо найпопулярніші нові автомобілі Європи
Отже, відносно аналогічного періоду минулого року попит на нові Toyota Corolla скоротився на 13,5%. При цьому Ford F-Series та Tesla Model 3 додали у продажах по 24%.
ТОП-10 найбільш продаваних моделей у світі:
- Toyota Corolla - 244751 од. (-13,5%);
- Toyota RAV4 - 242190 од. (-0,6%);
- Ford F-Series - 225501 од. (+24%);
- Tesla Model Y - 191193 од. (-33,6%);
- Honda CR-V - 180452 од. (-0,3%);
- Chevrolet Silverado - 150164 (-8%);
- Hyundai Tucson - 148511 од. (+1%);
- Tesla Model 3 - 139901 од. (+24,2%);
- Toyota Hilux - 136420 (+0,5%);
- Toyota Camry - 136233 од. (+0,5%).