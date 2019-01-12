Маркетинговое агентство IRS Group подготовило очередную инфографику по рынку электромобилей и авто с гибридными двигателями по состоянию на 1 января текущего года.

Количество автомобилей с электродвигателем и гибридными установками в конце прошлого года достигло почти 20 тысяч. Доля электромобилей достигает 54% (почти 11 тысяч зарегистрированных единиц).

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Больше всего гибридов и электромобилей зарегистрировано в Киеве (5743 шт), затем идет Одесская (3215 шт) и Харьковская области. 70% электромобилей приходится на Nissan Leaf.