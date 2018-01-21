Команда инженеров из Турции создала на базе купе BMW E90 уникального робота-трансформера. С помощью гидроцилиндров он способен превращаться человекоподобного робота.

Робот может двигать руками, ногами, поворачивать голову на 120 градусов, шевелить пальцами и даже пускать туман из дымогенератора.

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Разработка обладает широкими возможностями по программированию, но пока не может самостоятельно ходить. Разработчики говорят что этот недостаток вполне возможно устранить при наличии необходимого финансирования.