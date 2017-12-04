Через потужний снігопад на заході України, у Карпатах оголосили небезпеку сходження лавини, а на головних автомобільних шляхах чергує спецтехніка.

За повідомленням ДСНС, у понеділок, 4 грудня, у високогір’ї Івано-Франківської та Закарпатської областей зберігається небезпека сходження лавини – 3 рівень.

Окрім того, з неділі, 3 грудня, у Львівській області та на автодорозі загального користування Київ – Чоп у межах Закарпатської області обмежено рух великовантажного автомобільного транспорту у зв'язку з інтенсивними снігопадами.

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"Задля упередження виникнення надзвичайних ситуацій на автошляхах області, спричинених складними погодними умовами, та готовності надавати допомогу щодо буксирування великовагових автомобілів на Латірський та Абранський перевали Воловецького району Закарпатської області направлено автомобіль високої прохідності (Краз-6510), який за необхідності залучатиметься для надання допомоги водіям під час руху на ділянках автошляхів, де буде ускладнено рух", – повідомили у ДСНС.

Чергують рятувальники на автодорозі Київ – Чоп на Івашківському та Орявському перевалах Львівської області. У місцях можливих транспортних заторів рятувальниками центру розгорнуто рятувальні пости та організовано чергування спеціальної аварійно-рятувальної техніки.

Варто зазначити, що внаслідок ускладнених погодних умов утворився кілометровий затор із вантажних автомобілів на трасі міжнародного значення Київ – Чоп поблизу села Крилів Дубенського району. На допомогу водіям була направлена спецтехніка та особовий склад рятувальників 4-го державного пожежно-рятувального загону. Бійці ДСНС оперативно відбуксирували 12 вантажних автомобілів та максимально швидко відновили рух на трасі.