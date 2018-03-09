Японський автовиробник показав малюнок майбутнього седану, який більше схожий на концепт-кар, аніж на серійну модель.

На Нью-Йоркському автосалоні 29 березня Nissan представить нове покоління седану Altima. Ця модель минулих генерацій була недоступна українцям, хіба що її привозили приватники зі США. Навряд чи нова модель надійде до офіційних дилерів нашої країни і цього разу.

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Нова Nissan Altima 2019, показана на скетчах, виглядає досить футуристично. Вона схожа на концепт-кар V-Motion 2.0, представлену в Детройті на початку цього року.

Головні дизайнерські рішення - велика V-подібна решітка, фари, гострі складки кузова.

Японський автовиробник не відкрив жодних технічних подробиць, тож ми можемо лише здогадуватись, чи матиме модель гібридну версію, а чи може навіть електричну.

Нагадаємо, що Nissan Juke може отримати газовий двигун та гібридний привід