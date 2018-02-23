Дві компанії будуть проводити польове дослідження нового сервісу приватних пасажирських перевезень, що отримав назву Easy Ride. Першими сервіс випробують японці.

5 березня компанії Nissan та DeNA розпочнуть польовий тест служби безпілотного таксі Easy Ride. Поки що Nissan Leaf без водіїв курсуватимуть на обмеженій ділянці міста Йокогама.

Для того, аби скористатись сервісом, потрібно встановити мобільний додаток Easy Ride на смартфон, або скористатись сайтом служби безпілотного таксі. Перші клієнти сервісу зможуть подорожувати між штаб-квартирою Nissan та торговим центром Yokohama World Porters – це діловий квартал міста, а відстань між двома точками складає приблизно 4,5 км. Для ефективного функціонування флоту та спокою споживачів Nissan та DeNA створили центр моніторингу.

Nissan та DeNA перевірять унікальні сервісні функції Easy Ride. Користуючись спеціальним мобільним додатком, пасажири можуть написати свої побажання до поїздки, або залишити голосове повідомлення. Екран планшета, встановленого у автомобілі, відображатиме список приблизно 500 рекомендованих цікавих місць та подій поблизу. Окрім того, користувачам сервісу доступні бонуси у вигляди дисконтних купонів близько 40 магазинів та ресторанів у окрузі.

Під час поїздки буде проводитись опитування користувачів сервісу. Nissan та DeNA використають результати опитування для подальшого поліпшення сервісу. Найближчим часом Nissan і DeNA спільно працюватимуть над розширенням функціоналу сервісу, збільшенням маршрутного покриття, оптимізацією роботи самих робо-таксі та алгоритму роботи системи в цілому. Компанії мають намір запустити Easy Ride на початку 2020-х років.

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