Зазвичай шанс виграти у лотерею – один на мільйон. Власники престижних автомобілів Porsche спробували виграти Macan з шансом один до ста двадцяти.

8 грудня 2017 року в дилерському центрі Porsche "Порше Центр Київ Аеропорт" поблизу Борисполя був розіграний новий Porsche Macan. Автомобіль розіграли серед 120 чоловік, які стали учасниками акції цього дилера.

Згідно умов акції, з 1 червня по 30 листопада клієнти дилерського центру мали можливість стати учасниками акції "Випробуйте свою вдачу! Візьміть участь у розіграші Porsche Macan". Для цього їм потрібно було придбати автомобіль або стали клієнтом сервісу.

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Розіграш проходив під наглядом професійної комісії, яка підтвердила коректність проведення розіграшу та офіційно затвердила результат протоколом. Автомобіль виграв співробітник компанії, яка придбала Porsche під час акції. Подія стала сенсацією, адже вперше в Україні автомобіль преміум-класу було розіграно між клієнтами дилера.