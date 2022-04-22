Клієнтам, бажаючим придбати авто, пропонуються автомобілі, які є в наявності. Завдяки цьому покупці зможуть придбати автомобіль, не витрачаючи час на очікування його поставки до України.

Компанія “Ніссан Мотор Україна" повідомляє про відновлення продажів та сервісного обслуговування автомобілів Nissan у офіційній дилерській мережі. Придбати або обслужити автомобіль можна в усіх дилерських центрах країни, де це дозволяє зробити ситуація з огляду умов безпеки. Адреси, контакти та графік роботи дилерських центрів можна дізнатись на офіційному сайті Nissan або за номером гарячої лінії 0 800 303 307.

В наявності – усі моделі, які були доступні й до війни: Juke, Qashqai, X-Trail, Leaf.

Сервісні станції дилерської мережі працюють і надають весь спектр послуг з обслуговування і ремонту автомобілів, включаючи гарантійний.

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Для клієнтів Nissan, які виїхали на своїх офіційних автомобілях за межі України, зберігається загальноєвропейська гарантія на авто.

Якщо автомобіль потребуватиме сервісного обслуговування, включаючи гарантійний ремонт, власнику автомобіля потрібно буде звернутися до найближчого офіційного дилерського центру Nissan в країні його перебування.